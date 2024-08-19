مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيسمح للزوج وراثة راتب زوجته

الوكيل الإخباري- أكدّت وزيرة العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، أنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرت الحكومة أسبابه الموجبة لن يتضمن شروط الاستحقاق أو احتساب الرواتب، حيث تنتظر المؤسسة دراسة اكتوارية للوقوف على القدرة المالية لصناديقها.

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