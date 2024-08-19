مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيسمح للزوج وراثة راتب زوجته
الإثنين، 19-08-2024
09:20 م
https://www.alwakeelnews.com/story/700191
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الوكيل الإخباري-
أكدّت وزيرة العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، أنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرت الحكومة أسبابه الموجبة لن يتضمن شروط الاستحقاق أو احتساب الرواتب، حيث تنتظر المؤسسة دراسة اكتوارية للوقوف على القدرة المالية لصناديقها.
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وبينت أنّ تعديلات الضمان الاجتماعي بعضها يأتي لموائمة القانون مع مواد قانون العمل، وأخرى لتحقيق المتطلبات الموجودة، مشيرةً إلى أنّ تعديلات أخرى شملت المقاربة بين حقوق الرجل والمرأة في توريث الراتب التقاعدي، حيث سيصبح الرجل قادر على وراثة جزء من راتب زوجته المتوفية بدون شروط.