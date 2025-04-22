مصادر حكومية: من يتدخل بالشأن الأردني لا يعرف الأردن ولا مؤسساته ولا شعبه

وأضافت المصادر، أن الأردن أكبر من الرد على بيانات فصائل فلسطينية، مؤكده أن الأردن دولة مؤسسات عبر تاريخه صمد وتبخرت الفصائل.
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