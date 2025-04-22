الثلاثاء 2025-04-22 10:46 م
 

مصادر حكومية: من يتدخل بالشأن الأردني لا يعرف الأردن ولا مؤسساته ولا شعبه

رايات العلم الأردني
رايات العلم الأردني
 
الثلاثاء، 22-04-2025 09:19 م
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر حكومية، الثلاثاء، إنّ من يتدخل بالشأن الأردني لا يعرف الأردن ولا مؤسساته ولا شعبه.اضافة اعلان


وأضافت المصادر، أن الأردن أكبر من الرد على بيانات فصائل فلسطينية، مؤكده أن الأردن دولة مؤسسات عبر تاريخه صمد وتبخرت الفصائل.
 
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