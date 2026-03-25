مصادر رسمية تنفي صحة صيغة كتاب يتم تداوله حول الاغلاقات والكهرباء - تفاصيل

أرشيفية
 
الأربعاء، 25-03-2026 11:22 ص

الوكيل الإخباري-  نفت مصادر حكومية وجود خطط أو كتب رسمية بشأن إغلاق المحلات والأسواق خلال فترات المساء وقطع مبرمج للكهرباء عن المنازل إذا استمرت الحرب إلى ما بعد 1 نيسان المقبل.

وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن العمل مستمر وسلاسل التوريد تعمل بشكل طبيعي في الأردن مع وجود مخزون من المشتقات النفطية يكفي حاجة المملكة لفترة آمنة والتزود مستمر عن طريق ميناء العقبة. 

وأضافت أنه يتم رصد مطلقي الاشاعات وسيتم التعامل مع الأمر قانونيًا، مشددة على أن هذه الإشاعات تمس أمن المجتمع.

وأوضحت أن مجلس الوزراء اتخذ مع بداية التصعيد في الشرق الأوسط عدة قرارات من شأنها تعزيز استدامة سلاسل التوريد وضمان انسيابية حركة النقل والبضائع إلى الأردن.

وبيّنت أن المخزون الاستراتيجي من الغذاء والسلع الأساسية والطاقة آمن ومتنوع وكافٍ ويجري العمل على تعزيزه أولًا بأول من خلال الكميات المتعاقد عليها القادمة إلى المملكة.

اضافة اعلان

 

وتاليا الصيغة المتداولة:

 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة