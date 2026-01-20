مصدر أمني يوضح أسباب الأزمات الأخيرة على جسر الملك حسين ويؤكّد استمرار العمل للتخفيف على المسافرين

12:28 م

الوكيل الإخباري- أوضح مصدر أمني أسباب الأزمات التي شهدها جسر الملك حسين مؤخرًا، مؤكّدًا أنّ محدودية ساعات العمل وحصر أعداد المسافرين من الجانب الآخر، بالإضافة إلى الإغلاق المفاجئ لأسباب مختلفة، هي أبرز العوامل التي أدت إلى تأجيل مرور بعض المسافرين لليوم التالي.





وشدّد المصدر على أنّ الجسر لا يغلق من الجانب الأردني، وأن جميع العاملين في الجسر من مختلف الجهات المعنية متواجدون على مدار الساعة لضمان سير العمل بشكل مستمر، لافتًا إلى أنّ الجسر تعامل خلال عام 2025 مع ما يقارب مليوني مسافر، ما بين قادم ومغادر.



وأضاف المصدر أنّ الأردن يعمل بكافة الطرق للتخفيف عن المسافرين ويسعى لإعادة فتح الجسر على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنّ هناك مشاريع مستمرة لتأهيل الجسر والبُنى التحتية، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لتطويره بما يضمن انسيابية حركة المسافرين.



وأكد المصدر أنّ رسائل إعلامية مسبقة أُرسلت للمسافرين قبل حدوث أي أزمات متوقعة خلال هذا الأسبوع، نظرًا لعودة أعداد كبيرة من المعتمرين وما يرافق ذلك من زيادة في حركة المسافرين، بهدف تمكينهم من ترتيب مواعيد سفرهم مسبقًا، مشيرًا إلى أنّ العمل مستمر طوال العام، وخلال مواسم العطلات والأعياد وموسم الحج، مع تنفيذ خطط مشتركة لتخفيف الازدحامات وتذليل الإجراءات الاستثنائية التي يفرضها الطرف الآخر.



واختتم المصدر بالإشارة إلى أنّ الجهات المعنية تتابع أي ملاحظات ترد وتتخذ الإجراءات اللازمة فورًا بما يسهم في التخفيف على المسافرين والحفاظ على انسيابية حركة الجسر.

