مصدر: الأردن يتابع تطورات الأوضاع في سوريا والتقارير بشأن الرئيس السوري

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الوكيل الإخباري- يتابع الأردن تطورات الأوضاع المتسارعة في سوريا والتقارير بشأن الرئيس السوري، وفقا لمصدر حكومي. اضافة اعلان





وأكّد المصدر الأحد، موقف الأردن من أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها واستعادة مؤسسات الدولة السورية فعالية مؤسساتها.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد ترأس السبت، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، تم فيه بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، بخاصة الأحداث الجارية في سوريا.



وتطرق الاجتماع إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في الحفاظ على الأمن الوطني وأمن الحدود، وإلى الخطوات الضرورية التي تقوم بها لضمان حماية وتأمين الحدود الشمالية.





