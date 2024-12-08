 
الأحد 2024-12-08 08:32 ص
 

مصدر: الأردن يتابع تطورات الأوضاع في سوريا والتقارير بشأن الرئيس السوري

رايات العلم الأردني
رايات العلم الأردني
الأحد، 08-12-2024 08:14 ص
الوكيل الإخباري-   يتابع الأردن تطورات الأوضاع المتسارعة في سوريا والتقارير بشأن الرئيس السوري، وفقا لمصدر حكومي.اضافة اعلان


وأكّد المصدر الأحد، موقف الأردن من أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها واستعادة مؤسسات الدولة السورية فعالية مؤسساتها.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد ترأس السبت، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، تم فيه بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، بخاصة الأحداث الجارية في سوريا.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في الحفاظ على الأمن الوطني وأمن الحدود، وإلى الخطوات الضرورية التي تقوم بها لضمان حماية وتأمين الحدود الشمالية.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد

ا

عربي ودولي البيت الأبيض يعلق على الأحداث في سوريا

رايات العلم الأردني

أخبار محلية مصدر: الأردن يتابع تطورات الأوضاع في سوريا والتقارير بشأن الرئيس السوري

تعبيرية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يتقدم في الجولان السوري

الجولاني قال إن المؤسسات ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق

عربي ودولي قائد هيئة تحرير الشام .. أول رسالة بعد دخول دمشق

غرام الذهب 21 يصل إلى 53.2 دينارا

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد؟

بشار الأسد

عربي ودولي فلايت رادار: طائرة يشتبه بأنها تقل الأسد اختفت قرب حمص

ساحة الأمويين في دمشق موقع مبنى الإذاعة والتلفزيون

عربي ودولي المعارضة السورية ستبث أول بيان على التلفزيون الرسمي



 




الأكثر مشاهدة






عاجل