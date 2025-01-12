 
الأحد 2025-01-12 12:20 م
 

مصدر: الاشتباكات مع مجموعات من المهربين لا تزال مستمرة

ا
القوات المسلحة الأردنية
الأحد، 12-01-2025 11:58 ص

الوكيل الإخباري-   قال مصدر مسؤول إن الاشتباكات مع مجموعات من المهربين الذين يحاولون اجتياز الحدود الشمالية للأردن لا تزال مستمرة.

اضافة اعلان


وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود اشتبكت مع ساعات فجر الأحد مع مجموعات من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير الإمكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
gnews

أحدث الأخبار

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية الخيرية الهاشمية: 248 مليون دولار دعم مقدم لغزة منذ 2002

ا

أخبار محلية مصدر: الاشتباكات مع مجموعات من المهربين لا تزال مستمرة

الملكية الأردنية

أخبار محلية تنبيه مهم للمسافرين في مطار الملكة علياء بسبب الظروف الجوية

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال 74 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة منذ بدء الحرب

وزارة الداخلية

أخبار محلية السماح للسوريين بهذه الدول الدخول للأردن دون موافقة مسبقة - اسماء

اتخ

أخبار الشركات حملة هايبرماكس الأولى تحتفل بثمانية فائزين وفائزات في السحب على سيارات MG5 2025

الإعلامي محمود أبو عبيد

أخبار محلية الحكومة تنعى الزميل محمود أبو عبيد

غت

منوعات مئات الركاب يهربون من طائرة فشلت في الإقلاع بأمريكا - فيديو



 




الأكثر مشاهدة