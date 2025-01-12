مصدر: الاشتباكات مع مجموعات من المهربين لا تزال مستمرة

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود اشتبكت مع ساعات فجر الأحد مع مجموعات من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير الإمكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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