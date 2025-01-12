مصدر: الاشتباكات مع مجموعات من المهربين لا تزال مستمرة

الوكيل الإخباري- قال مصدر مسؤول إن الاشتباكات مع مجموعات من المهربين الذين يحاولون اجتياز الحدود الشمالية للأردن لا تزال مستمرة.

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وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود اشتبكت مع ساعات فجر الأحد مع مجموعات من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية