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مصدر حكومي : لا قرار بعطلة رسمية الخميس

عطلة
عطلة
الأربعاء، 12-02-2025 08:08 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   اكد مصدر حكومي مطلع لموقع الوكيل الاخباري انه لا يوجد اية قرار في عطلة رسمية بالمملكة غداً الخميس .

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