مصدر رسمي: الأردن أبلغ العراق بأننا سنضرب مليشيات إيران إذا هاجمت أراضينا

الوكيل الإخباري - أبلغت المملكة الأردنية الهاشمية العراق بأنها ستتعامل عسكريا مع الميليشيات الموالية لإيران في حال نفذت أي هجمات تستهدف الأراضي الأردنية، وفق ما أفاد به مصدر رسمي لقناة العربية.

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وأوضح المصدر أن الأردن زوّد الجانب العراقي بمعلومات تفيد بوجود مخططات لميليشيات لاستهداف المملكة.

كما أكد أن المملكة تتوقع من السلطات العراقية اتخاذ إجراءات لوقف هذه الميليشيات ومنع أي تهديدات تستهدف أمنها.