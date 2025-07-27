مصدر رسمي : الأردن نفذ اليوم إنزالا جويا لمساعدات على القطاع

الوكيل الإخباري- أكد مصدر رسمي ، أن الأردن نفذ اليوم الأحد إنزالا جويا للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

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وأشار المصدر إلى أن طائرتين أردنية وإماراتية نفذتا الأحد إنزالا جويا لمساعدات على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الإنزال الجوي على القطاع تضمن 25 طنا من المواد الغذائية.