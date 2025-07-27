مصدر رسمي : الأردن نفذ اليوم إنزالا جويا لمساعدات على القطاع

وأشار المصدر إلى أن طائرتين أردنية وإماراتية نفذتا الأحد إنزالا جويا لمساعدات على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الإنزال الجوي على القطاع تضمن 25 طنا من المواد الغذائية.
الأردن ينفذ اليوم إنزالا جويا لمساعدات على القطاع#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/9YmsU7KvJP— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 27, 2025
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