الجمعة 2026-06-12 06:33 م

مصدر في الأمانة ينفي احتراق احدى حافلات الباص السريع

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جانب من الحادثة
 
الجمعة، 12-06-2026 05:13 م
الوكيل الإخباري- نفى مصدر في أمانة عمّان، اليوم الجمعة، نشوب حريق في احدى حافلات الباص السريع.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن ما جرى في الحافلة بمنطقة الرابية هو انقطاع أقشطة المولد ما أدى لخروج دخان من الباص.

وأضاف أن السائق أوقف الحافلة على الفور وجرى تنزيل الركاب للحفاظ على السلامة العامة.

وأشار إلى أنه جرى التعامل مع الخلل الفني ولم ينجم عن الحادثة أي إصابات.
 
 


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