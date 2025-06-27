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مصدر مطلع: قرارات حكومية مهمة غدا

مصدر مطلع: قرارات حكومية مهمة السبت تتعلق بالتسعيرة الجمركية للمركبات
رئاسة الوزراء
 
الجمعة، 27-06-2025 11:17 م
الوكيل الإخباري-   قال مصدر مطلع، إن الحكومة ستتخذ جملة من القرارات المهمه السبت، تتعلق في التسعيرة الجمركية للمركبات مرتبطة بالمواصفات وسلامة الأردنيين.اضافة اعلان


وأضاف المصدر الجمعة، أن القرار الحكومي سيشمل كافة التفاصيل المتعلقة بإدخال المركبات إلى الأردن.
 
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