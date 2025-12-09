مصدر : من المتوقع إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة غدا

وأكد المصدر إعادة فتح المعبر أمام حركة نقل البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مبينا أن استمرار تدفق المساعدات يعد ضرورة إنسانية لا تحتمل التأجيل.
وبين أن الأردن يدعو دوما إلى الإبقاء على المعبر مفتوحاً بشكل دائم، وعدم استخدامه كورقة ضغط أو إغلاقه تحت أي ذريعة، مشدداً على أن المعبر يُعد شرياناً مهماً لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
