الثلاثاء 2025-12-09 07:08 م

مصدر : من المتوقع إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة غدا

اجتماع وزاري يبحث إنشاء مبانٍ وساحات جديدة في جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
الثلاثاء، 09-12-2025 04:45 م

الوكيل الإخباري-   توقع مصدر رسمي إرسال الأردن لمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة غدا الأربعاء، وذلك عقب قرار إعادة فتح معبر جسر الملك حسين "اللنبي" مع الأردن لنقل البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد المصدر   إعادة فتح المعبر أمام حركة نقل البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مبينا أن استمرار تدفق المساعدات يعد ضرورة إنسانية لا تحتمل التأجيل.


وبين أن الأردن يدعو دوما إلى الإبقاء على المعبر مفتوحاً بشكل دائم، وعدم استخدامه كورقة ضغط أو إغلاقه تحت أي ذريعة، مشدداً على أن المعبر يُعد شرياناً مهماً لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

 
 


