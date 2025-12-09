مصدر : من المتوقع إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة غدا

الوكيل الإخباري- توقع مصدر رسمي إرسال الأردن لمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة غدا الأربعاء، وذلك عقب قرار إعادة فتح معبر جسر الملك حسين "اللنبي" مع الأردن لنقل البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد المصدر إعادة فتح المعبر أمام حركة نقل البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مبينا أن استمرار تدفق المساعدات يعد ضرورة إنسانية لا تحتمل التأجيل.