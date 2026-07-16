مصر تؤكد موقفها الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

الوكيل الإخباري- جدد السفير المصري لدى الأردن خالد الأبيض تأكيد موقف بلاده الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وصون تراثها التاريخي.

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وأشار الأبيض، خلال حفل استقبال أقامته السفارة المصرية في عمّان، بمناسبة العيد الوطني لمصر، والذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من تموز، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، إلى توافق البلدين في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، إلى جانب مواصلة الجهود لوقف الحرب على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.



كما أكد السفير المصري متانة العلاقات الأردنية -المصرية، وحرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وقال السفير الأبيض، إن العلاقات بين القاهرة وعمّان تتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية إلى شراكة استراتيجية تقوم على التنسيق المستمر، برعاية وتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار.



وأعرب الأبيض عن اعتزازه بإقامة أول احتفال بالعيد الوطني المصري منذ تسلمه مهامه في عمّان، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي لقيها من الأردنيين، وبما تحظى به الجالية المصرية من رعاية واهتمام من قبل الأردن ومؤسساته، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين.