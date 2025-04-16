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مصر تدين المخططات الإرهابية التي تهدف المساس بأمن واستقرار الأردن

علم مصر
مصر
 
الأربعاء، 16-04-2025 05:50 م

الوكيل الإخباري-   تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وأدان عبد العاطي بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تهدف المساس بأمن واستقرار الأردن، مؤكدا دعم مصر الكامل للأردن في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره، في ظل ما أعلنته من إحباط مخطط دنيء يستهدف المساس بأمن واستقرار المملكة.

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وشدد على وقوف مصر بشكل كامل جنبا إلى جنب مع الأردن في مواجهة كل أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة، مؤكدا تضامن مصر مع الأردن في مواجهة تلك المخططات الهدامة والتخريبية.

 
gnews

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