مصر تدين المخططات الإرهابية التي تهدف المساس بأمن واستقرار الأردن

وأدان عبد العاطي بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تهدف المساس بأمن واستقرار الأردن، مؤكدا دعم مصر الكامل للأردن في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره، في ظل ما أعلنته من إحباط مخطط دنيء يستهدف المساس بأمن واستقرار المملكة.
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