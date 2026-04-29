مصنع أنابيب باستثمار أميركي - هندي بـ125 مليون دولار لدعم الناقل الوطني للمياه

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة المياه والري عن إقامة مصنع للأنابيب باستثمار أميركي-هندي بقيمة 125 مليون دولار، لتوفير الأنابيب المعدنية المخصصة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني لنقل وتحلية المياه ومشاريع استراتيجية وطنية أخرى.





وبحسب المعلومات التي نشرتها الوزارة، سيقام مصنع الأنابيب على مساحة 350 دونماً في منطقة القويرة الصناعية التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



وسيبلغ متوسط إنتاج مصنع الأنابيب 500 ألف طن من الأنابيب المعدنية، فيما سيقوم بالتصدير إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في رفع الناتج المحلي والميزان التجاري الأردني.



كما سيقوم مصنع الأنابيب بإنتاج الأنابيب المطلوبة لمشروع نقل غاز الريشة.



ويوفر مصنع الأنابيب 450 فرصة عمل من مختلف التخصصات الهندسية والفنية، على أن تكون 95% من عمالته محلية عبر برنامج تدريبي متكامل.



وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، أوضحت الوزارة أنه أكبر مشروع بنية تحتية مائية في تاريخ الأردن، ويهدف إلى نقل المياه من العقبة إلى العاصمة والمحافظات عبر خطوط بطول 450 كيلومتراً.



وسيلبي المشروع احتياجات 4 ملايين مواطن من المياه الصالحة، كما سيتيح الاستفادة من معالجة ما بين 200 إلى 250 مليون متر مكعب من المياه المستخدمة لغايات الزراعة.



ويستخدم المشروع تقنية التناضح العكسي (Reverse Osmosis) لتحويل مياه البحر إلى مياه صالحة، على أن يعتمد على 30% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.



ووفق الوزارة، تمتلك الشركات المشاركة خبرة في إنشاء أكثر من 260 محطة تحلية حول العالم، قبل الناقل الوطني، الذي سيساهم في خفض الفاقد المائي للأردن من خلال تقليل الضغط على الشبكات والآبار والمياه الجوفية.



وبعد انتهاء مدة امتياز المشروع، الذي يندرج ضمن مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، ستعود ملكيته بالكامل إلى وزارة المياه والري كأصل وطني.





