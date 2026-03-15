مطالبات بإعادة تأهيل طريق كفر جايز - بني كنانة

الوكيل الإخباري- طالب مواطنون في محافظة إربد بإعادة تأهيل وتعبيد طريق كفر جايز - بني كنانة، بعد تضررها جراء حفريات مشروع تحديث شبكات المياه في المنطقة.

وقالوا إن الطريق التي تعد من الطرق الحيوية التي تربط إربد بلواء بني كنانة ويستخدمها آلاف السكان يوميا للتنقل بين القرى والمناطق المجاورة، تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة أعمال الحفر التي رافقت تنفيذ المشروع، ما أدى إلى انتشار الحفر والتشققات في أجزاء واسعة منه، وتعرض المركبات لحوادث.



وبين المواطنون أحمد محافظة وعلي كنعان ومحمد الزعبي، أن الطريق لم تعاد تأهيلها بالشكل المطلوب بعد انتهاء أعمال حفريات شبكة المياه، ما تسبب في صعوبة حركة السير وأعطال متكررة للمركبات، فضلا عن المخاطر التي تهدد سلامة مستخدميه.



وأشاروا إلى أن الطريق تشهد حركة مرورية نشطة، ما يستدعي الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التعبيد، إضافة إلى دراسة إمكانية توسعتها بما يتناسب مع حجم الكثافة المرورية المتزايدة في المنطقة.



ودعوا إلى متابعة أعمال المقاولين المنفذين لمشاريع البنية التحتية، والتأكد من إعادة الطرق إلى وضعها المناسب بعد انتهاء أعمال الحفر والتمديدات، لافتين إلى ضرورة وضع أولوية للطرق الحيوية مثل طريق كفر جايز، حفاظا على سلامة مستخدميه وتسهيل حركة التنقل بين مناطق لواء بني كنانة وقرى وبلدات إربد الشمالية.



من جهته، قال أمين عام سلطة المياه، المهندس سفيان البطاينة، إن أعمال حفريات مقاول المشروع في طريق "كفر جايز – بني كنانة" قد انتهت مؤخرا، والتي تأتي ضمن مشروع شامل لتحديث شبكات المياه في لواء بني كنانة، تنفذه سلطة المياه بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي، ويهدف لرفع كفاءة التزويد وتقليل الفاقد المائي.