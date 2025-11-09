مطالبات بتسريع تعبيد طريق قرب مدخل بيت يافا بإربد

الوكيل الإخباري- طالب مواطنون في بلدة بيت يافا بمحافظة إربد، بتسريع إعادة تأهيل وتحسين الطريق المؤدي إلى البلدة، ويخدم أيضا لواءي الطيبة والكورة، ومناطق حيوية في المحافظة.

وقالوا إن الطريق يعاني من حُفَر ومطبات وتعرجات تشكل خطورة على مرتاديه، جراء انحراف المركبات لتفادي تلك الحفر بعيداً عن المسار الرئيسي، ما يستدعي تدخلاً سريعاً لمعالجتها.



من جانبها، أوضحت مديرية أشغال محافظة إربد أن تأخر صيانة الطريق يعود إلى تنفيذ مشروع للصرف الصحي في محيطه، مبينة أنه فور الانتهاء من المشروع سيتم البدء بأعمال الصيانة، مؤكدة أن المديرية تنسق مع الجهات المعنية لإنجاز المشاريع على الطرق الخدمية في المحافظة، تمهيداً لتعبيدها وتجهيزها بالشواخص التحذيرية بعد استكمال تلك المشاريع.



وقال المواطن محمود الرشدان إن الطريق يعاني من حُفَر وتعرجات تتسبب بانحراف المركبات بشكل متكرر، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث سير، خاصة في ساعات الذروة التي تشهد كثافة مرورية عالية، مشيراً إلى أن معظم السائقين يضطرون للانحراف المفاجئ لتفادي الحفر، وهو ما يضاعف احتمالية الاصطدام بين المركبات.



وأضاف أن المنطقة بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة تشمل تعبيد الطريق وتحسين تصريف مياه الأمطار ووضع إشارات تحذيرية واضحة، مبيناً أن هذه الإجراءات ستسهم في الحد من الحوادث وتخفيف الأضرار التي تلحق بالمركبات نتيجة المرور على الحفر والمطبات.



وبيّن المواطن عمر القرعان أن الطريق يخدم حركة مرورية كثيفة تربط بين لواءي الطيبة والكورة، ويمثل شرياناً مهماً لحركة المواطنين اليومية، سواء في التنقل إلى أماكن العمل أو لنقل المنتجات الزراعية من القرى المجاورة.



وأشار إلى أن واقع الطريق الحالي لا يتناسب مع أهميته، إذ يعاني من تشققات وتآكل في الطبقة الإسفلتية، ما يجعله غير آمن للسير، داعياً إلى إدراجه ضمن أولويات مشاريع الصيانة في المحافظة، نظراً لأن تحسينه سينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.



وقال المواطن محمد العلاونة إن الطريق يضم مطبات غير واضحة المعالم ويفتقر إلى عاكسات أرضية وإضاءة كافية، ما يزيد من خطورته، خاصة خلال ساعات الليل، مؤكداً أن غياب هذه العناصر يؤدي أحياناً إلى وقوع حوادث مميتة.



وأضاف أن انتشار الحُفَر العشوائية وتآكل جوانب الطريق يتسببان بأعطال ميكانيكية متكررة للمركبات، خاصة أن السائقين تفاجأوا بتعرّجات حادة أو حُفَر عميقة أثناء القيادة، ما يجبرهم على الانحراف المفاجئ، داعياً إلى تنفيذ أعمال صيانة عاجلة تشمل إعادة تعبيد الطريق ووضع إشارات إرشادية وتحذيرية واضحة.



في المقابل، قال مدير أشغال إربد المهندس معن الربضي إن التأخر في صيانة الطريق يعود إلى تنفيذ مشروع للصرف الصحي في محيطه، مبيناً أنه فور الانتهاء من أعمال المشروع ستباشر المديرية صيانة الطريق.



وأكد أن هناك متابعة مستمرة لأوضاع الطريق، وستُنفّذ أعمال الصيانة ضمن موازنة مرصودة خلال المرحلة المقبلة، وبحسب الإمكانات المتاحة وخطط العمل الميدانية لتقييم سلامة الطرق وصلاحيتها للسير.