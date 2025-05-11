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مطالبة بتأجيل أقساط القروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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الأحد، 11-05-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري-   طالب رئيس غرفة تجارة اربد، محمد الشوحة، الحكومة بالتدخل لتأجيل أقساط القروض عن شهر أيار الحالي، وذلك نظرا لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبما يساهم في تنشيط حركة الأسواق التي تعاني من حالة ركود.

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وقال الشوحة في تصريحات صحفية أن هناك تراجعا كبيرا في الحركة التجارية يصل إلى ما نسبته 80%، وهو ما يؤشر على انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين.

ووصف الشوحة الحركة التجارية بالمملكة بالسيئة جدا، قائلا إنها لم تصل هذه المرحلة منذ سنوات.

 
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