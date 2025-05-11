مطالبة بتأجيل أقساط القروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وقال الشوحة في تصريحات صحفية أن هناك تراجعا كبيرا في الحركة التجارية يصل إلى ما نسبته 80%، وهو ما يؤشر على انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين.
ووصف الشوحة الحركة التجارية بالمملكة بالسيئة جدا، قائلا إنها لم تصل هذه المرحلة منذ سنوات.
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