مطالبة بتأجيل أقساط القروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري- طالب رئيس غرفة تجارة اربد، محمد الشوحة، الحكومة بالتدخل لتأجيل أقساط القروض عن شهر أيار الحالي، وذلك نظرا لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبما يساهم في تنشيط حركة الأسواق التي تعاني من حالة ركود.

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