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مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار

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الأربعاء، 02-10-2024 09:03 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، الأربعاء، إن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى 300 دينار على الأقل "أصبح حقا وجوبيا" بعد مرور أكثر من 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا.اضافة اعلان


وأوضح الفناطسة، عقب لقائه وزير العمل خالد البكار، أن الحد الأدنى للأجور "لم يرفع منذ أكثر من 5 سنوات تقريبا"، مشيرا إلى "تعاون" من الاتحاد العام مع وزارة العمل وأصحاب العمل خلال الأعوام على عدم المساس به؛ بسبب "تداعيات سلبية" لجائحة كورونا على اقتصاد الأردن" .
 
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