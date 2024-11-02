مطالب بالحد من الآثار السلبية للبؤر البيئية في عجلون

وقالت عضو الهيئة الإدارية لجمعية البيئة موزة فريحات، إن الحفاظ على البيئة يعتبر من العناصر الأساسية في بناء التنمية المستدامة، لافتة الى أن الجمعية تعتبر الذراع الرئيسي للجهات المعنية بالبيئة، من خلال فتح أطر التعاون والتشاركية للحد من الآثار البيئية السلبية التي تؤثر على المجتمع.
وأشارت رئيسة جمعية عجلون الخضراء للتنمية البيئية المهندسة ابتهال الصمادي، إلى أهمية نشر الوعي البيئي بالتركيز على القضايا والبؤر البيئية الخطرة التي تشكل خطرا على المواطن، ومحاربة التحديات والمعيقات من خلال طرح الأفكار الايجابية والخروج بمقترحات تسهم في الحفاظ على البيئة واستغلال الموارد التي تعمل على التنمية المستدامة .
وبينت المنسقة البيئية في محمية غابات عجلون كوثر دويكات، أن هناك العديد من البرامج التي تنفذها والدراسات وبرنامج فرسان الطبيعة، مؤكدة أن المحمية تعتبر من أهم وجهات السياحة البيئية في الأردن.
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