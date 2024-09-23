مطالب بتعزيز الوعي تجاه القضايا البيئية في جرش

وقال رئيس منتدى جبل العتمات الثقافي المهندس خلدون عتمة، إن جرش تتميز بواقع بيئي وسياحي وزراعي، ما يتطلب التركيز على نشر الوعي البيئي لاستثمار موقعها على أفضل شكل، وحمايتها من التلوث، محذرا من الاعتداءات على المناطق الحرجية.
من جهتها، أشارت عضو الهيئة الإدارية في جمعية البيئة الأردنية فريال النظامي، إلى أن الجمعية تعطي جل اهتمامها بنشر الوعي والتثقيف بأهمية الحفاظ على البيئة ومنع التعديات عليها، مبينه أنه يتم تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية في جرش ضمن الخطة السنوية التي توضع للحفاظ على البيئة، إضافة إلى تنفيذ حملات النظافة وزراعة الأشجار بالتنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الرسمية والمجتمعية.
وأكد مدير حماية البيئة في محافظة جرش مدحت عناقرة، أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج البيئية المتنوعة بهدف نشر ثقافة الحفاظ على البيئة والمخاطر التي يمكن أن نواجهها في ظل التغييرات المناخية، إضافة إلى زيادة الوعي والمعرفة بتأثير النشاط الإنساني على البيئة واستهداف تنمية وتطوير القدرات البشرية واكتساب المهارات اللازمة للعمل بشكل جماعي لحلّ المشكلات البيئية القائمة والحيلولة دون تفاقمها.
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