مطالب بتعزيز الوعي تجاه القضايا البيئية في جرش

الوكيل الإخباري- - طالب عدد من المعنيين بالشأن البيئي والسياحي في محافظة جرش، مديرية حماية البيئة والجمعيات الناشطة في هذا المجال، بتعزيز الوعي تجاه القضايا البيئية.

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وقال رئيس منتدى جبل العتمات الثقافي المهندس خلدون عتمة، إن جرش تتميز بواقع بيئي وسياحي وزراعي، ما يتطلب التركيز على نشر الوعي البيئي لاستثمار موقعها على أفضل شكل، وحمايتها من التلوث، محذرا من الاعتداءات على المناطق الحرجية.



من جهتها، أشارت عضو الهيئة الإدارية في جمعية البيئة الأردنية فريال النظامي، إلى أن الجمعية تعطي جل اهتمامها بنشر الوعي والتثقيف بأهمية الحفاظ على البيئة ومنع التعديات عليها، مبينه أنه يتم تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية في جرش ضمن الخطة السنوية التي توضع للحفاظ على البيئة، إضافة إلى تنفيذ حملات النظافة وزراعة الأشجار بالتنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الرسمية والمجتمعية.