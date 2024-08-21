مطعومان جديدان للأطفال في الأردن

وقال الحوارات في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، إن المطعومان هما المكورات الرئوية وجدري الماء، وعملية إدخالها قيد التنفيذ، وتمر بمراحل العطاء واستقبال العروض واختيار المناسب والإحالة.
وبين أنّ مطعوم المكورات الرئوية سيعطى على ثلاث جرعات بداية من عمر شهرين حتى عمر السنة، في حين أنّ جدري الماء سيعطى بواقع جرعة واحدة على عمر السنة، وسيكونان متوفران في المراكز الصحية الحكومية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يعزي باكستان بضحايا انقلاب حافلة تحمل مواطنين باكستانيين في إيران
-
وسيم يوسف يتحدث عن الاردن ويحذر من هؤلاء !
-
تخريج دورة قادة الزوارق المتوسطة في قيادة القوة البحرية
-
المستشفى الميداني الأردني شمال غزة /79 يوزع مساعدات غذائية وإنسانية
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الخشمان والبلاونة
-
حادث سير بين 4 مركبات على بداية جسر الثامن
-
السير : تعطل شاحنة داخل نفق الشعب
-
التعليم العالي: 520 طالباً من ماليزيا سيلتحقون بالجامعات الأردنية