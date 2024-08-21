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مطعومان جديدان للأطفال في الأردن

مطعوم
مطعوم
الأربعاء، 21-08-2024 07:35 م
الوكيل الإخباري-   كشف  الدكتور محمد الحوارات، من مديرية الامراض السارية في وزارة الصحة، عن مطعومين جديدين سيدخلان برنامج التطعيم الوطني اعتبارًا من العام المقبل وسيخصصان للأطفال.اضافة اعلان


وقال الحوارات في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، إن المطعومان هما المكورات الرئوية وجدري الماء، وعملية إدخالها قيد التنفيذ، وتمر بمراحل العطاء واستقبال العروض واختيار المناسب والإحالة.

وبين أنّ مطعوم المكورات الرئوية سيعطى على ثلاث جرعات بداية من عمر شهرين حتى عمر السنة، في حين أنّ جدري الماء سيعطى بواقع جرعة واحدة على عمر السنة، وسيكونان متوفران في المراكز الصحية الحكومية.
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