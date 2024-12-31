معالجة طلبات المنح والقروض لطلبة الطب وطب الأسنان المستثناة

الوكيل الإخباري- قال الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، اليوم الثلاثاء، إنه ستتم معالجة طلبات المنح والقروض لطلبة الطب وطب الأسنان بعد متابعة الملاحظات الواردة للوزارة من عدد من الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025/2024، والذين جرى تجميد طلباتهم واستبعادها نتيجة لعدم وجود معدلاتهم السنوية.

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