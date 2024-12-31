معالجة طلبات المنح والقروض لطلبة الطب وطب الأسنان المستثناة

وأوضح الخطيب، في بيان أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع الجامعات المعنية للحصول على المعدل السنوي لكل منهم لآخر عام جامعي مع التأكد من أنهم ناجحين في آخر عام جامعي وبعد ذلك معالجة هذه البيانات إلكترونيا دون الحاجة لقيام الطالب بتقديم طلب اعتراض إلكتروني وتحميل وثيقة من الجامعة يحدد فيها المعدل السنوي للطالب.
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