 
الثلاثاء 2024-12-31 10:34 م
 

معالجة طلبات المنح والقروض لطلبة الطب وطب الأسنان المستثناة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الثلاثاء، 31-12-2024 09:42 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، اليوم الثلاثاء، إنه ستتم معالجة طلبات المنح والقروض لطلبة الطب وطب الأسنان بعد متابعة الملاحظات الواردة للوزارة من عدد من الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025/2024، والذين جرى تجميد طلباتهم واستبعادها نتيجة لعدم وجود معدلاتهم السنوية.

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وأوضح الخطيب، في بيان أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع الجامعات المعنية للحصول على المعدل السنوي لكل منهم لآخر عام جامعي مع التأكد من أنهم ناجحين في آخر عام جامعي وبعد ذلك معالجة هذه البيانات إلكترونيا دون الحاجة لقيام الطالب بتقديم طلب اعتراض إلكتروني وتحميل وثيقة من الجامعة يحدد فيها المعدل السنوي للطالب.

 
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