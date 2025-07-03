معالجة مؤقتة لهبوط على طريق الموجب قبل معالجة شاملة للموقع

وبحسب بيان للوزارة، فإن كوادر المديرية بدأت أعمال تعبيد لعدة طبقات للوصول الى المنسوب المطلوب لضمان سير المركبات على الطريق بأمان وسهولة.
وأشار البيان إلى أن الكوادر ستعمل على مراقبة المنطقة دورياً وعمل الدراسات اللازمة، على أعماق 10- 30 مترا ليتم على ضوء النتائج تنفيذ أعمال معالجة نهائية ودائمة للمنطقة على ضوء نتائج الفحوصات.
وختم البيان أن الكوادر ستعمل على تعزيز المنطقة بعناصر السلامة المرورية من إشارات ودهان وعواكس أرضية لضمان سلامة مستخدمي الطريق.
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