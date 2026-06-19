معالجة 410 مرضى في يوم طبي مجاني لمستشفى المقاصد بالمفرق

وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن فريقاً طبياً من مختلف الاختصاصات شارك في اليوم الطبي الذي أُقيم ضمن فعاليات منتديات الوعظ والإرشاد، برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.
وأشار الشلول إلى إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للمراجعين، خلال اليوم الطبي، وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجاناً، إلى جانب استخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (الألتراساوند) لفحص السيدات الحوامل وتقديم الرعاية الطبية لهن.
ولفت إلى أن المستشفى نفذ منذ بداية العام الحالي 10 أيام طبية مجانية، استفاد منها 3905 مرضى في مختلف مناطق المملكة.
وأكد الشلول، أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة المستشفى الرامية إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مبيناً أن المستشفى نفذ منذ عام 2018 وحتى اليوم 130 يوماً طبياً مجانياً في مختلف محافظات المملكة، جرى خلالها تقديم الرعاية الصحية والعلاج لأكثر من 71,441 مريضاً.
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