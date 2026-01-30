معالي كريشان يهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون

09:05 م

الوكيل الإخباري- رفع العين والوزير الأسبق توفيق كريشان، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بمناسبة عيد ميلاده الميمون. اضافة اعلان





وتاليًا نص المعايدة:



بمناسبة عيد ميلاد سيدي ومولاي جلالة الملك الرابع والستون أرفع إلى مقامه السامي أصدق آيات التهنئة والتبريك، مقرونةً بمشاعر الولاء والانتماء، تقديراً لمسيرته الهاشمية الزاخرة بالعطاء والقيادة الحكيمة، التي جعلت من الأردن أنموذجاً في الثبات والاتزان، وركيزةً للأمن والاستقرار، وصوتاً عاقلاً للحق والعدل والإنسانية.



وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ جلالته، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يبقيه ذخراً وسنداً للوطن والأمة، وأن يديم على أردننا الغالي نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الهاشمية الرشيدة.



وكل عام وأنتم بخير يا مولاي.

