معان: اختتام معسكر الخدمة المجتمعية في مركزي شباب وشابات

الوكيل الإخباري- اختتم مركزا شباب الهاشمية وشابات معان اليوم الاثنين، فعاليات معسكر الخدمة المجتمعية، الذي أُقيم ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026، التي تنظمها وزارة الشباب تحت شعار "الاستقلال 80"، بمشاركة 40 شاباً وشابة من الفئة العمرية (12–14) عاماً.

اضافة اعلان



ويهدف المعسكر إلى تمكين الشباب من مفهوم الخدمة المجتمعية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتنمية روح المسؤولية والعمل الجماعي، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، بما يسهم في إعداد جيل قادر على خدمة مجتمعه بفاعلية.



وفي مركز شباب الهاشمية، تضمنت الفعاليات أنشطة توعوية ومحاضرة حول أهمية العمل التطوعي والخدمة المجتمعية ودورهما في تعزيز الانتماء والمسؤولية لدى الشباب، واختتمت بتنفيذ عمل تطوعي في مسجد أحمد بن حنبل شمل أعمال تنظيف وترتيب المرافق، بما عزز قيم التعاون والعمل الجماعي وروح المبادرة لدى المشاركين.



وفي مركز شابات معان، اشتمل المعسكر على أنشطة تفاعلية وجلسات توعوية، إلى جانب محاضرة قدمتها الشرطة المجتمعية حول الأمن المجتمعي ودور الشباب في تعزيز الوعي والمسؤولية، وتضمن البرنامج زيارة ميدانية إلى قلعة معان (السرايا)، تعرفت خلالها المشاركات على الإرث التاريخي للقلعة وتعاقب الحضارات التي مرت على مدينة معان، إضافة إلى تنفيذ أعمال تطوعية تمثلت في تنظيف ساحات القلعة، بما يعزز روح العمل التطوعي والانتماء للمواقع التاريخية.