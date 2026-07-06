معان: اختتام معسكر الخدمة المجتمعية في مركزي شباب وشابات

ويهدف المعسكر إلى تمكين الشباب من مفهوم الخدمة المجتمعية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتنمية روح المسؤولية والعمل الجماعي، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، بما يسهم في إعداد جيل قادر على خدمة مجتمعه بفاعلية.
وفي مركز شباب الهاشمية، تضمنت الفعاليات أنشطة توعوية ومحاضرة حول أهمية العمل التطوعي والخدمة المجتمعية ودورهما في تعزيز الانتماء والمسؤولية لدى الشباب، واختتمت بتنفيذ عمل تطوعي في مسجد أحمد بن حنبل شمل أعمال تنظيف وترتيب المرافق، بما عزز قيم التعاون والعمل الجماعي وروح المبادرة لدى المشاركين.
وفي مركز شابات معان، اشتمل المعسكر على أنشطة تفاعلية وجلسات توعوية، إلى جانب محاضرة قدمتها الشرطة المجتمعية حول الأمن المجتمعي ودور الشباب في تعزيز الوعي والمسؤولية، وتضمن البرنامج زيارة ميدانية إلى قلعة معان (السرايا)، تعرفت خلالها المشاركات على الإرث التاريخي للقلعة وتعاقب الحضارات التي مرت على مدينة معان، إضافة إلى تنفيذ أعمال تطوعية تمثلت في تنظيف ساحات القلعة، بما يعزز روح العمل التطوعي والانتماء للمواقع التاريخية.
وفي ختام المعسكر، عبّر المشاركون عن سعادتهم بما اكتسبوه من خبرات ومهارات، مؤكدين أهمية هذه المعسكرات في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتنمية روح الانتماء، وصقل شخصيات الشباب وتمكينهم من خدمة المجتمع بفاعلية.
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