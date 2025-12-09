معان: استعدادات للمؤتمر الاستثماري الأول

11:20 م

الوكيل الإخباري- بحث محافظ معان، خالد الحجاج، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة لجنة مجلس محافظة معان، عايدة آل خطاب، وأعضاء المجلس، في مقر المجلس، الاستعدادات للمؤتمر الاستثماري الأول الذي سينظمه المجلس خلال شهر شباط المقبل، إلى جانب مناقشة سير العمل في المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة.





وناقش اللقاء التحضيرات لانعقاد المؤتمر الاستثماري تحت شعار: "نحو استثمار مستدام"، الذي يسعى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتقديم خارطة استثمارية شاملة للمحافظة.



وتناول اللقاء واقع المشاريع المدرجة ضمن موازنة العام 2025، بما يشمل المشاريع المنجزة وتلك التي يجري تنفيذها حالياً، والمشاريع المطروحة والمحالة على المتعهدين، إلى جانب استعراض نسبة إنجاز لجنة مجلس المحافظة التي حققت تقدماً ملحوظاً خلال فترة زمنية قصيرة.



وأكد الحجاج أن المؤتمر الاستثماري يمثل فرصة حقيقية لتعزيز البيئة الاستثمارية في محافظة معان، وجذب استثمارات نوعية تواكب أولويات التنمية، وتنعكس آثارها إيجاباً على أبناء المحافظة واقتصادها المحلي.



وأعرب الحجاج عن تقديره للجهود المبذولة، مثنياً على نسبة الإنجاز العالية التي تحققت خلال أقل من ستة أشهر، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق وتضافر الجهود لتعزيز المسار التنموي والبناء على ما تحقق.



كما وجه إلى ضرورة البدء المبكر في تنفيذ مشاريع موازنة محافظة معان لعام 2026 بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية ضمن الإطار الزمني المحدد، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود بما ينعكس إيجاباً على خدمة المحافظة والمواطنين.



وأكد المحافظ دعمه الكامل لجهود لجنة المجلس، وحرصه على تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، بما يعزز قدرة المجلس على تنفيذ برامجه ومشاريعه بكفاءة وفاعلية.

