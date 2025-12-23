معان.. انتهاء المرحلتين الأولى والثانية لتطوير مجمع الأميرة هيا الرياضي

وقال مدير مديرية شباب محافظة معان ممدوح أبو تايه، اليوم الثلاثاء، إن مشروع تطوير المجمع تضمن في مرحلته الأولى تنفيذ أعمال إعادة تأهيل أرضية الملعب بعشب صناعي جديد، وفق المعايير الفنية المعتمدة ومواصفات الجودة، وذلك بناءً على مطالب ورغبة أندية المحافظة.
وأشار أبو تايه إلى أن أرضية الملعب جرى استلامها من خلال مكتب معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفق المعايير الدولية المعتمدة للملاعب، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية وزارة الشباب لتطوير المرافق الرياضية وتمكين الشباب من الاستفادة المثلى منها.
وذكر أن الملعب سيكون بمواصفات أولمبية، ما يتيح استضافة البطولات الرسمية، بما في ذلك مباريات دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
وبين أن الأعمال في المرحلة الثانية قد انتهت، وتضمنت صيانة الطابق الأرضي ومرافق المجمع، بما في ذلك دورات المياه وغرف اللاعبين، إلى جانب إصلاح السياج الخارجي المحاذي للمضمار، وذلك بهدف جاهزية المجمع لاستقبال المباريات مع مطلع الموسم الرياضي المقبل.
وأشار إلى أن هناك توجيهات من وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان باستكمال أعمال الصالة الرياضية متعددة الأغراض، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، وبكلفة تقديرية تصل إلى نحو 200 ألف دينار.
وأوضح أن مجمع الأميرة هيا أُنشئ عام 1993 في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ويقع على مساحة تبلغ نحو 180 دونماً، ويُعد من المجمعات الرياضية المهمة التي تخدم المجتمع المحلي في المحافظة، مؤكداً أن دوره لن يقتصر على فئة الشباب، إذ سيشكل تطويره انطلاقة لاستضافة العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة رياضية مناسبة بمواصفات عالمية، لافتا إلى أن تطوير المجمع يأتي ضمن خطة تأهيل وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية والبنى التحتية، التي تستهدف القطاع الشبابي في مختلف مناطق محافظة معان.
