الأحد 2025-12-07 10:40 م

معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري

معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري
معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري
الأحد، 07-12-2025 10:16 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مجلس محافظة معان اللامركزية، اليوم الأحد، عن تسليم تنفيذ مشروع إنشاء مركز للسكري والغدد الصماء والوراثة في محافظة معان للمقاول المسؤول، إيذاناً ببدء الأعمال التنفيذية للمشروع ضمن الخطة التنموية للمجلس للأعوام 2025 – 2026.اضافة اعلان


وقال رئيسة لجنة المجلس، عايدة آل خطاب، إن إجمالي تكلفة تنفيذ المشروع تبلغ نحو 6 ملايين دينار، ليكون أحد المشاريع الصحية الحيوية التي تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات الطبية المتخصصة في معان، وتوفير بيئة علاجية متقدمة لخدمة أبناء المحافظة.

وأضافت أن تسليم المشروع للمقاول من لجنة التسليم في وزارتي الأشغال العامة والإسكان والصحة، يمثل خطوة أساسية على طريق إنجاز هذا الصرح الصحي المهم الذي سيكون مركزًا متطورًا يخدم أهالي معان، مؤكدة أنه سيجري متابعة مراحل العمل بشكل مستمر لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والإنشائية وفي الوقت المحدد.

وأكدت آل خطاب أن قطاع الصحة يُعد من أولويات مشاريع اللامركزية، بوصفه القطاع الأهم الذي يلامس حياة المواطن بشكل مباشر، ويعكس الاهتمام بتحسين الخدمات الطبية وتطوير البنية الصحية في المحافظة.

وبينت أن متابعة محافظ معان خالد الحجاج وأعضاء لجنة المجلس شكّلت عاملاً حاسمًا في استكمال الإجراءات اللازمة للانطلاق بالمشروع على أرض الواقع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مشاجرة في سما الروسان تنتهي بحرق بسطة وضبط أربعة أشخاص

أخبار محلية مشاجرة في سما الروسان تنتهي بحرق بسطة وضبط أربعة أشخاص

معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري

أخبار محلية معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري

فلسطين وسوريا يحتكمان للتعادل ويصعدان سوياً إلى الدور القادم

ترند فلسطين وسوريا يحتكمان للتعادل ويصعدان سوياً إلى الدور القادم

فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات

خاص بالوكيل فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات

فاجعة مروعة تهز القضاء المصري

عربي ودولي فاجعة مروعة تهز القضاء المصري

الأردن يؤكد دعمه الثابت لـ(الأونروا) وحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة

أخبار محلية الأردن يؤكد دعمه الثابت لـ(الأونروا) وحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة

الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي لـ2025

أخبار محلية الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي لـ2025

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

أخبار محلية الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء



 






الأكثر مشاهدة