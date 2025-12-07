معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري

10:16 م

الوكيل الإخباري- أعلن مجلس محافظة معان اللامركزية، اليوم الأحد، عن تسليم تنفيذ مشروع إنشاء مركز للسكري والغدد الصماء والوراثة في محافظة معان للمقاول المسؤول، إيذاناً ببدء الأعمال التنفيذية للمشروع ضمن الخطة التنموية للمجلس للأعوام 2025 – 2026.





وقال رئيسة لجنة المجلس، عايدة آل خطاب، إن إجمالي تكلفة تنفيذ المشروع تبلغ نحو 6 ملايين دينار، ليكون أحد المشاريع الصحية الحيوية التي تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات الطبية المتخصصة في معان، وتوفير بيئة علاجية متقدمة لخدمة أبناء المحافظة.



وأضافت أن تسليم المشروع للمقاول من لجنة التسليم في وزارتي الأشغال العامة والإسكان والصحة، يمثل خطوة أساسية على طريق إنجاز هذا الصرح الصحي المهم الذي سيكون مركزًا متطورًا يخدم أهالي معان، مؤكدة أنه سيجري متابعة مراحل العمل بشكل مستمر لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والإنشائية وفي الوقت المحدد.



وأكدت آل خطاب أن قطاع الصحة يُعد من أولويات مشاريع اللامركزية، بوصفه القطاع الأهم الذي يلامس حياة المواطن بشكل مباشر، ويعكس الاهتمام بتحسين الخدمات الطبية وتطوير البنية الصحية في المحافظة.



وبينت أن متابعة محافظ معان خالد الحجاج وأعضاء لجنة المجلس شكّلت عاملاً حاسمًا في استكمال الإجراءات اللازمة للانطلاق بالمشروع على أرض الواقع.

