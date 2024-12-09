معدات عسكرية من القوات المسلحة الأردنية تصل للجيش اللبناني

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي سفينة تحمل مساعدات عسكرية إلى الجيش اللبناني الشقيق.

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وتضمنت المساعدات، التي وصلت مرفأ بيروت، اليوم الاثنين، (62) ناقلة جند، للمساهمة في تعزيز القدرات الدفاعية للجيش اللبناني وللمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار .



وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المملكة الأردنية الهاشمية لمساندة الأشقاء في لبنان، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لهم، كما تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التى تربط جيشيّ البلدين الشقيقين.



وكان الأردن أرسل عددا من الطائرات التي حملت المساعدات الطبية والإنسانية والإغاثية خلال الأسابيع الماضية إلى لبنان، للمساهمة في تعزيز القطاع الطبي هناك، فضلا عن تزويد المتضررين بالمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.