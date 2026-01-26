معدّل الكاتب العدل يدخل حيّز التنفيذ بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية

وقال السليحات خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن هذه المدة تعد كافية لإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بالتعديلات الواردة في مشروع القانون المعدل.
وأضاف أن القانون سيسهم في إنجاز المعاملات إلكترونيا مما يقلل الوقت والجهد والكلفة على المواطنين، ويقلل الحضور الشخصي إلى دوائر الكاتب العدل.
وأشار السليحات إلى أن التعديلات الجديدة ستمكن الكاتب العدل من استقبال المواطن في كل المحافظات بغض النظر عن مكان إقامته.
