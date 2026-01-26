الإثنين 2026-01-26 12:40 م

معدّل الكاتب العدل يدخل حيّز التنفيذ بعد 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 26-01-2026 11:38 ص
الوكيل الإخباري-   كشف رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات أن معدل قانون الكاتب العدل سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.اضافة اعلان


وقال السليحات خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن هذه المدة تعد كافية لإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بالتعديلات  الواردة في مشروع القانون المعدل.

وأضاف أن القانون سيسهم في إنجاز المعاملات إلكترونيا مما يقلل الوقت والجهد والكلفة على المواطنين، ويقلل الحضور الشخصي إلى دوائر الكاتب العدل.

وأشار السليحات إلى أن التعديلات الجديدة ستمكن الكاتب العدل من استقبال المواطن في كل المحافظات بغض النظر عن مكان إقامته.
  
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

شؤون برلمانية مطالبة نيابية بتأجيل أقساط القروض لشهرين

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

ت

شؤون برلمانية النائب زيادين يزف بشرى للمغتربين الأردنيين

في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت أثناء التنقّل والسفر، يكتشف مستخدمو الهواتف الذكية خيارًا عمليًا غالبًا ما يمرّ دون انتباه، يوفّر اتصالًا أكثر استقرارًا وخصوصية مقارنةً بنقاط الاتصال اللاسلكية ال

تكنولوجيا طريقة أكثر أمانا لمشاركة الإنترنت عبر آيفون وأندرويد

نجاح عملية نوعية لمريض بانفجار مقلة العين في مستشفى الملك المؤسس

أخبار محلية نجاح عملية نوعية لمريض بانفجار مقلة العين في مستشفى الملك المؤسس

السلحفاة البحرية الخضراء

منوعات مصر.. انقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض من محل مأكولات

تكريم السيد محمود حبيبة في ملتقى الأعمال السعودي الأردني

أخبار الشركات تكريم السيد محمود حبيبة في ملتقى الأعمال السعودي الأردني

ز

شؤون برلمانية النواب يرفض تعديل اسم "الكاتب العدل" ويبقي عليه كما هو



 






الأكثر مشاهدة