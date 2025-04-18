معرض الجامعات الأردنية في السعودية 2025 يشهد إقبالا لافتا

12:43 م

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الوكيل الإخباري- شهد اليوم الأول لمعرض الجامعات الأردنية في المملكة العربية السعودية 2025 في مدينة الرياض، إقبالا لافتا من الزوار . اضافة اعلان





وأوضح فيديو نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، إقبال المرتادين للمعرض في يومه الأول والذي يقام في مدينتي الرياض وتبوك في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 16-20 نيسان الحالي.



ويشارك في المعرض 22 جامعة وكلية أردنية رسمية وخاصة، ويستمر لمدة يومين في كل مدينة، حيث افتتح السفير الأردني في المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم أبو الفول، المعرض وقام بجولة بين جميع أجنحة الجامعات والكليات المشاركة فيه.



ويأتي تنظيم لمعرض، تنفيذا للخطة الإستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الإستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، الهادفة إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

