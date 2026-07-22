معرض الكتاب في الزرقاء يفتح أبوابه بأسعار رمزية للجميع

الوكيل الإخباري- دعت مديرية ثقافة الزرقاء المهتمين بالقراءة والثقافة، إلى زيارة معرض الكتاب الدائم في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، والاطلاع على إصدارات وزارة الثقافة المتنوعة، التي تشمل عناوين تلبي اهتمامات مختلف الأعمار والفئات، بما يسهم في تعزيز حضور الكتاب، وترسيخ ثقافة القراءة، ونشر المعرفة بين أفراد المجتمع.

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وقال مدير الثقافة، محمد الزعبي إن المعرض يضم مجموعة من الإصدارات في الأدب، والثقافة، والتاريخ، والفكر، والتنمية، إلى جانب كتب مخصصة للأطفال، مبينا أن طرحها بأسعار رمزية يأتي بهدف تشجيع القراءة واقتناء الكتاب، ودعم الحراك الثقافي، وتوفير مصادر معرفية متنوعة أمام الزوار.