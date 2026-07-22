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معرض الكتاب في الزرقاء يفتح أبوابه بأسعار رمزية للجميع

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أرشيفية
 
الأربعاء، 22-07-2026 10:26 م

الوكيل الإخباري- دعت مديرية ثقافة الزرقاء المهتمين بالقراءة والثقافة، إلى زيارة معرض الكتاب الدائم في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، والاطلاع على إصدارات وزارة الثقافة المتنوعة، التي تشمل عناوين تلبي اهتمامات مختلف الأعمار والفئات، بما يسهم في تعزيز حضور الكتاب، وترسيخ ثقافة القراءة، ونشر المعرفة بين أفراد المجتمع.

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وقال مدير الثقافة، محمد الزعبي إن المعرض يضم مجموعة من الإصدارات في الأدب، والثقافة، والتاريخ، والفكر، والتنمية، إلى جانب كتب مخصصة للأطفال، مبينا أن طرحها بأسعار رمزية يأتي بهدف تشجيع القراءة واقتناء الكتاب، ودعم الحراك الثقافي، وتوفير مصادر معرفية متنوعة أمام الزوار.


وأضاف أن المعرض يستقبل زواره يوميا من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا طوال أيام الأسبوع، كما يفتح أبوابه خلال الفترات المسائية بالتزامن مع الفعاليات والأمسيات والأنشطة والبرامج الثقافية التي يحتضنها المركز، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الزوار والمهتمين للاطلاع على الإصدارات المتوفرة.

 
 


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