معرض بعنوان "إنسانية ملك" في الزرقاء

وتتجلى في هذه الصور الإنسانية الهاشمية في أبهى معانيها: جلالة الملك بين الناس، وفي الميدان وفي المستشفيات والقرى والمخيمات، وبين صفوف الجنود، يستمع، يواسي، يتابع، ويصغي بكل حنان لقلب وطنه النابض.
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