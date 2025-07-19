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معرض بعنوان "إنسانية ملك" في الزرقاء

افتتح مدير مديرية ثقافة الزرقاء محمد الزعبي في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، المعرض الرابع عشر للفنان جهاد عودة، تحت عنوان "إنسانية ملك"، وضم 25 صورة فوتوغرافية منتقاة لجلالة الملك عبدالله الثان
معرض بعنوان "إنسانية ملك" في الزرقاء
 
السبت، 19-07-2025 09:00 م

الوكيل الإخباري-    افتتح مدير مديرية ثقافة الزرقاء محمد الزعبي في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، المعرض الرابع عشر للفنان جهاد عودة، تحت عنوان "إنسانية ملك"، وضم 25 صورة فوتوغرافية منتقاة لجلالة الملك عبدالله الثاني التقطت في عدد من مناطق المملكة، تحكي قصصا صامتة لكنها ناطقة بأسمى مشاعر المحبة والوفاء بين القائد وشعبه.

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وتتجلى في هذه الصور الإنسانية الهاشمية في أبهى معانيها: جلالة الملك بين الناس، وفي الميدان وفي المستشفيات والقرى والمخيمات، وبين صفوف الجنود، يستمع، يواسي، يتابع، ويصغي بكل حنان لقلب وطنه النابض.

 
 
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