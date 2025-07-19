معرض بعنوان "إنسانية ملك" في الزرقاء

الوكيل الإخباري- افتتح مدير مديرية ثقافة الزرقاء محمد الزعبي في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، المعرض الرابع عشر للفنان جهاد عودة، تحت عنوان "إنسانية ملك"، وضم 25 صورة فوتوغرافية منتقاة لجلالة الملك عبدالله الثاني التقطت في عدد من مناطق المملكة، تحكي قصصا صامتة لكنها ناطقة بأسمى مشاعر المحبة والوفاء بين القائد وشعبه.

اضافة اعلان