معرض جديد للفنانة التشكيلية الأردنية روان العدوان في جنيف

الوكيل الإخباري- تستعد الفنانة التشكيلية الأردنية روان العدوان لافتتاح معرضها الجديد بعنوان "صفاة، رموز تزهر" في مدينة جنيف السويسرية، وذلك في العشرين من الشهر المقبل، وستعرض خلاله أربعين عملاً فنياً تستلهم النقوش الصفائية الأردنية، وتعيد تقديمها بطبيعة جبال الألب السويسرية ضمن رؤية تشكيلية معاصرة.

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وتعد هذه النقوش إرثاً وثائقياً حيوياً يكشف طبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية، لكتابات تاريخية قديمة تركها البدو العرب في البادية الأردنية، خاصة في منطقة شمال شرق الأردن، تستخدم خط المسند الجنوبي اليمني القديم، وتعود للفترة الممتدة بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الرابع الميلادي.



ويأتي هذا المعرض، الذي سيقام في أهم صالات العرض الأوروبية التي تستضيف معارض لفنانين من مختلف أنحاء العالم، ويعد من المساحات الثقافية النشطة في المدينة.



وتقول الفنانة روان العدوان إن أعمالها التي ستعرض هي امتداد لتجربتها الغنية التي بدأت في الساحة الفنية الأردنية، وترتكز على مزج الرسم والخزف واستخدام تقنيات متعددة الوسائط.



وتبين أن أعمالها الفنية تستلهم ملمس الصخور البازلتية في البادية الشمالية الأردنية وتراكيب الألوان والخامات، وتقوم بالحفر في سطح اللوحة وإزالة أجزاء منها، في محاكاة لفعل الإنسان الأول عندما نقش رموزه على الحجر.



وكرست الفنانة العدوان أكثر من خمسة وعشرين عاماً لدراسة النقوش الصفائية واستلهامها في أعمالها الفنية، مقدمة قراءة معاصرة لهذا الإرث البصري الذي يعد من أقدم أشكال التعبير الإنساني في منطقة البادية الأردنية.



وينظر إلى هذا المعرض بوصفه محطة جديدة للمسيرة الفنية الأردنية، وفرصة لتقديم جانب من الموروث البصري الأردني أمام جمهور دولي، من خلال أعمال تستلهم التاريخ، وتعيد صياغته بلغة الفن المعاصر.