معرض عمان الدولي للكتاب في 25 أيلول المقبل

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن اتحاد الناشرين الجمعة، تم تحديد موعد إقامة المعرض في الفترة من 25 أيلول حتى 4 تشرين الأول 2025.
وقال البيان، إن المعرض سيكون هذا العام في المركز الأردني للمعارض الدولية- مكة مول بعمان.
ودعا اتحاد الناشرين في بيانه جميع المؤسسات الوطنية للتفاعل مع هذه النشاط الثقافي المهم الذي يشهد عددًا كبيرًا من الزوار من داخل وخارج الأردن، من خلال رعاية المعرض، وفعالياته المختلفة من أجل الارتقاء بصناعة النشر، وتعزيز دور الناشر الأردني والمساهمة في نجاح المعرض الذي يعتبر أحد أهم الإنجازات الثقافية الأردنية منذ عشرين عامًا.
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