الجمعة 2025-04-11 11:40 م
 

معرض عمان الدولي للكتاب في 25 أيلول المقبل

شعار اتحاد الناشرين الأردنيين
شعار اتحاد الناشرين الأردنيين
 
الجمعة، 11-04-2025 10:08 م
الوكيل الإخباري-   أعلن اتحاد الناشرين الأردنيين عن موعد إقامة معرض عمان الدولي للكتاب 2025 في 25 أيلول المقبل.اضافة اعلان


ووفقًا لبيان صحفي صادر عن اتحاد الناشرين الجمعة، تم تحديد موعد إقامة المعرض في الفترة من 25 أيلول حتى 4 تشرين الأول 2025.

وقال البيان، إن المعرض سيكون هذا العام في المركز الأردني للمعارض الدولية- مكة مول بعمان.

ودعا اتحاد الناشرين في بيانه جميع المؤسسات الوطنية للتفاعل مع هذه النشاط الثقافي المهم الذي يشهد عددًا كبيرًا من الزوار من داخل وخارج الأردن، من خلال رعاية المعرض، وفعالياته المختلفة من أجل الارتقاء بصناعة النشر، وتعزيز دور الناشر الأردني والمساهمة في نجاح المعرض الذي يعتبر أحد أهم الإنجازات الثقافية الأردنية منذ عشرين عامًا.
 
gnews

أحدث الأخبار

النجدة

أخبار محلية 5 اصابات بأعيرة نارية بمشاجرة في عمان

مديرية الأمن العام تحتفي بمرور 104 أعوام على تأسيسها

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحتفي بمرور 104 أعوام على تأسيسها

جنديان من قوات حرس الحدود

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين إصابة ضابط للاحتلال جنوبي قطاع غزة

غزة

فلسطين 20 شهيدا بقصف للاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم

شعار اتحاد الناشرين الأردنيين

أخبار محلية معرض عمان الدولي للكتاب في 25 أيلول المقبل

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

علم الأردن

أخبار محلية مصدر رسمي يكشف تفاصيل الانفجار في ماعين



 
 





الأكثر مشاهدة