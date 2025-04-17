معرض للجامعات الأردنية في السعودية

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، معرض الجامعات الأردنية 2025، في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، والسفارة الأردنية في مدينة الرياض، والقنصلية الأردنية العامة في مدينة جدة، إضافة إلى الشركة المنظمة وهي شركة أيكون العالمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

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ويقام المعرض في مدينتي الرياض وتبوك في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 16-20 نيسان الحالي، ويشارك في هذا المعرض 22 جامعة وكلية أردنية رسمية وخاصة، ويستمر المعرض لمدة يومين في كل مدينة، حيث افتتح السفير الأردني في المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم أبوالفول، المعرض وقام بجولة بين جميع أجنحة الجامعات والكليات المشاركة فيه.



وستقوم الوزارة بتقديم عرض لأهم المميزات التي تتمتع بها الجامعات الأردنية بشكل خاص، وقطاع التعليم العالي الأردني بشكل عام، والتسهيلات المقدمة للطلبة الوافدين، إضافةً إلى البرامج الأكاديمية الحديثة التي تطرحها الجامعات الأردنية، وسيتم توزيع النشرات الإرشادية، والبروشورات التعريفية المختلفة التي تُعرف بالجامعات الأردنية، والتخصصات المطروحة فيها، ورسوم الساعات المعتمدة التي تعدّ تفضيلية مقارنةً بالجامعات الإقليمية في المنطقة.



وقال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي، الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة ومن خلال لجنة الاستقطاب يبذلون جهداً كبيراً جداً لتنفيذ جميع البنود الواردة في الخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027) ومن أهمها إقامة المعارض أو المشاركة في معارض دولية يتم تنظيمها في مختلف الدول المستهدفة، وذلك بهدف الترويج للدراسة في الأردن.



وأضاف بأن الأردن يُعرف بمؤسساته التعليمية المرموقة والحائزة على اعتمادات وتصنيفات على المستوى الدولي والعديد من الجوائز الإقليمية والعالمية في مجال البحث العلمي، الأمر الذي مكنه من استقطاب طلبة العلم من جميع أرجاء العالم ليكون رفيقاً لهم في مسيرتهم نحو التميز والنجاح.



وأضاف الدبعي بأن الأردن يتميز أيضاً بتنوع مؤسساته التعليمية حيث يمكن للطالب أن يختار ما يناسبه منها حسب تخصصه أو تطلعاته الأكاديمية، فهناك الجامعات الرسمية العريقة والجامعات الخاصة المميزة والجامعات الأردنية بشراكة أجنبية ومؤسسات التعليم العالي التي تعقد شراكات واتفاقيات أكاديمية وتُنفذ مشروعات بحثية مشتركة مع مؤسسات ومراكز علمية عالمية مرموقة والكليات الجامعية.



وأكد الدبعي بأن الأردن يفتخر بقاماته العلمية والأكاديمية التي تتمتع بسمعة طيبة على مستوى المنطقة والعالم، من ينقلون خُلاصة تجاربهم وخبراتهم إلى طلبتهم.



بدوره، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات إن مشاركة الهيئة في المعارض التعليمية المقامة في المملكة العربية السعودية تأتي ضمن خطة استراتيجية مع شركائها تهدف إلى الترويج للأردن كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة، إلى جانب كونه وجهة سياحية وثقافية بارزة.

وأضاف أن المعارض التعليمية تُعد منصة مثالية للتواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور، وتوفير المعلومات الدقيقة حول البرامج الأكاديمية، وتكاليف المعيشة، والمزايا التي تقدمها المملكة كوجهة تعليمية آمنة ومتطورة.



وأكد أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعات السياحية، لإيجاد تجربة متكاملة للطالب الدولي تجمع بين التعليم العالي والأنشطة الثقافية والسياحية؛ ما يسهم في دعم الاقتصاد وتنشيط السياحة التعليمية.



وأشار عربيات إلى استمرار الهيئة في الترويج للمنتج التعليمي الأردني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة في دول الخليج العربي، معتبرا أن السوق السعودي يتمتع بإمكانات كبيرة وفرص واعدة، تتطلب تواجدا مستمرا وجهودا نوعية للترويج والتواصل المباشر.



بدوره، قال السفير أبوالفول إن الأردن يفتخر دائما بخريجي الجامعات الأردنية الذين يعودون إلى أوطانهم محملين بالعلم والثقافة والمهارات المختلفة التي تجعلهم جاهزين للالتحاق بسوق العمل.

وأضاف نحن فخورون بالطلبة السعوديين الدارسين في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية فهم على مستوى أكاديمي متميز إضافة إلى مستواهم الأخلاقي الرفيع ويعتبرون إضافة نوعية تثري مجتمع الطلبة داخل الحرم الجامعي في الجامعات الأردنية.



وأكد أن التقارب الجغرافي والاجتماعي بين البلدين يعتبر من عناصر جذب الطلبة السعوديين للدراسة في الأردن آملا أن يشكل هذا المعرض فرصة كبيرة للترويج للجامعات الأردنية والتخصصات المميزة فيها ويزيد أعداد الطلبة السعوديين الدارسين في الأردن.