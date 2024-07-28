معرض لمنشورات وزارة الثقافة في إربد

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد في كلية الحصن الجامعية، اليوم الأحد، معرض كتاب لمنشورات وزارة الثقافة الأردنية، ويستمر لغاية يوم الأربعاء المقبل.



وأكد مدير ثقافة محافظة إربد، الدكتور سلطان الزغول، حرص وزارة الثقافة على التشبيك مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وتوفير الكتب اللازمة والمنوعة لجميع المواطنين، وذلك لتعميم ثقافة القراءة والمطالعة ونشر الوعي الثقافي بين جميع أفراد المجتمع.



واشتمل المعرض على مجموعة كبيرة من الكتب والعناوين المختلفة في مجالات العلوم الإنسانية والفلسفة والآداب والفنون والكتب الدينية المنوعة، وبأسعار رمزية تناسب الجميع.



من جهة أخرى، نظم ملتقى إربد الثقافي وبالتعاون مع ملتقى المرأة للعمل الثقافي مساء اليوم، ندوة بعنوان: "أدوار المؤسسات والهيئات الثقافية في ظل الثورة الصناعية الرابعة".