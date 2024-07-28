معرض لمنشورات وزارة الثقافة في إربد

وأكد مدير ثقافة محافظة إربد، الدكتور سلطان الزغول، حرص وزارة الثقافة على التشبيك مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وتوفير الكتب اللازمة والمنوعة لجميع المواطنين، وذلك لتعميم ثقافة القراءة والمطالعة ونشر الوعي الثقافي بين جميع أفراد المجتمع.
واشتمل المعرض على مجموعة كبيرة من الكتب والعناوين المختلفة في مجالات العلوم الإنسانية والفلسفة والآداب والفنون والكتب الدينية المنوعة، وبأسعار رمزية تناسب الجميع.
من جهة أخرى، نظم ملتقى إربد الثقافي وبالتعاون مع ملتقى المرأة للعمل الثقافي مساء اليوم، ندوة بعنوان: "أدوار المؤسسات والهيئات الثقافية في ظل الثورة الصناعية الرابعة".
وتحدث أستاذ الموارد البشرية في جامعة العين/ أبو ظبي، الدكتور رامي العودات، عن حجم التحديات التي تواجه المؤسسات والهيئات الثقافية في عصر الثورة الصناعية الرابعة منها، مضيفا أن الثقافة تمرّ في عالم متغير، فهنالك اكتشافات (متسارعة) في حقول التكنولوجيا، الأمر الذي يحتاج للمزيد من المتابعة الفنية والمعرفية، حرصاً على أهمية إتقان العمل، والسعي لمبدأ المواكبة، ثم متابعة السير في ركب التطور التقني.