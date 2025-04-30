الأربعاء 2025-04-30 03:25 م
 

معرض "مانغا هوكوساي مانغا" يجسر الثقافات من خلال الفن

ل
جانب من الافتتاح
 
الأربعاء، 30-04-2025 02:48 م

الوكيل الإخباري- افتتحت سفارة اليابان في الأردن، بالتعاون مع مؤسسة اليابان وأمانة عمان الكبرى، معرض "مانغا هوكوساي مانغا" في جاليري رأس العين، في خطوة تمثل إنجازا آخر في تعزيز التفاهم الثقافي المتبادل بين اليابان والأردن.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للسفارة اليابانية، اليوم الأربعاء، يستعرض المعرض إرث "كاتسوشيكا هوكوساي"، أحد أشهر فناني اليابان، وتطور فن المانغا الياباني من جذوره التقليدية إلى أشكاله المعاصرة.


ومن خلال هذه المجموعة الآسرة، اكتشف الزوار السرديات البصرية التي تربط الفن التاريخي الياباني بثقافة المانغا المحبوبة عالميا.


واكد السفير الياباني أساري هيديكي، أهمية التبادل الثقافي والصداقة المتنامية بين اليابان والأردن.


من جهته، أشار نائب مدير المدينة للشؤون المجتمعية حاتم الهملان، التزام عمان بدعم المبادرات الثقافية التي تعزز التفاهم الدولي.


وسيكون معرض "مانجا هوكوساي مانجا" مفتوحا للجمهور من اليوم الأربعاء إلى الثلاثاء 20 ايار المقبل من الساعة 10:00 صباحا إلى 7:00 مساء باستثناء أيام الجمع من الساعة 3:00 مساء إلى 8:00 مساء وأيام السبت من الساعة 1:00 مساء إلى 8:00 مساء ما يوفر فرصة فريدة للجمهور الأردني للتفاعل مع الجماليات اليابانية وتقاليد سرد القصص، وإثراء الحوار الثقافي بين البلدين.

 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية

أخبار محلية "السلامة المرورية": إجراءات فورية للحد من الحوادث على شارع البتراء بإربد

وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن

أخبار محلية سلطة وادي الأردن توقع اتفاقية تأجير قطعة أرض للأسواق الحرة الأردنية

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

ل

أخبار محلية الملك يدشن المرحلة الثانية من الحديقة النباتية الملكية في تل الرمان

ل

أخبار محلية معرض "مانغا هوكوساي مانغا" يجسر الثقافات من خلال الفن

تعبيرية

عربي ودولي الإمارات تحبط محاولة تهريب عتاد عسكري إلى الجيش السوداني

ل

تكنولوجيا صاروخ Alpha الأمريكي يفشل في إيصال قمر صناعي إلى المدار

رجل إدارة السير

شؤون برلمانية النائب ابو عرابي يقترح تقسيط مخالفات السير



 
 





الأكثر مشاهدة