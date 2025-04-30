معرض "مانغا هوكوساي مانغا" يجسر الثقافات من خلال الفن

وبحسب بيان للسفارة اليابانية، اليوم الأربعاء، يستعرض المعرض إرث "كاتسوشيكا هوكوساي"، أحد أشهر فناني اليابان، وتطور فن المانغا الياباني من جذوره التقليدية إلى أشكاله المعاصرة.
ومن خلال هذه المجموعة الآسرة، اكتشف الزوار السرديات البصرية التي تربط الفن التاريخي الياباني بثقافة المانغا المحبوبة عالميا.
واكد السفير الياباني أساري هيديكي، أهمية التبادل الثقافي والصداقة المتنامية بين اليابان والأردن.
من جهته، أشار نائب مدير المدينة للشؤون المجتمعية حاتم الهملان، التزام عمان بدعم المبادرات الثقافية التي تعزز التفاهم الدولي.
وسيكون معرض "مانجا هوكوساي مانجا" مفتوحا للجمهور من اليوم الأربعاء إلى الثلاثاء 20 ايار المقبل من الساعة 10:00 صباحا إلى 7:00 مساء باستثناء أيام الجمع من الساعة 3:00 مساء إلى 8:00 مساء وأيام السبت من الساعة 1:00 مساء إلى 8:00 مساء ما يوفر فرصة فريدة للجمهور الأردني للتفاعل مع الجماليات اليابانية وتقاليد سرد القصص، وإثراء الحوار الثقافي بين البلدين.
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