معرض "مانغا هوكوساي مانغا" يجسر الثقافات من خلال الفن

الوكيل الإخباري- افتتحت سفارة اليابان في الأردن، بالتعاون مع مؤسسة اليابان وأمانة عمان الكبرى، معرض "مانغا هوكوساي مانغا" في جاليري رأس العين، في خطوة تمثل إنجازا آخر في تعزيز التفاهم الثقافي المتبادل بين اليابان والأردن.

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وبحسب بيان للسفارة اليابانية، اليوم الأربعاء، يستعرض المعرض إرث "كاتسوشيكا هوكوساي"، أحد أشهر فناني اليابان، وتطور فن المانغا الياباني من جذوره التقليدية إلى أشكاله المعاصرة.



ومن خلال هذه المجموعة الآسرة، اكتشف الزوار السرديات البصرية التي تربط الفن التاريخي الياباني بثقافة المانغا المحبوبة عالميا.



واكد السفير الياباني أساري هيديكي، أهمية التبادل الثقافي والصداقة المتنامية بين اليابان والأردن.



من جهته، أشار نائب مدير المدينة للشؤون المجتمعية حاتم الهملان، التزام عمان بدعم المبادرات الثقافية التي تعزز التفاهم الدولي.