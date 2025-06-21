معهد الإدارة العامة يُحدث محاور برنامج "توجيه الموظف الجديد"

الوكيل الإخباري- - باشر معهد الإدارة العامة تحديث وتطوير عدد من المحاور الأساسية ضمن برنامج "توجيه الموظف الجديد" الإلكتروني، في إطار سعيه المستمر لتطوير برامجه التدريبية ورفع كفاءتها، بما يحاكي الاحتياجات الفعلية للموظف الحكومي ويواكب التوجهات الوطنية والتشريعات الحديثة.

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وأوضح المعهد في بيان اليوم السبت، أن هذه التحديثات ركزت على التعديلات التشريعية الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بنظام إدارة الموارد البشرية، وقانون الضمان الاجتماعي، ونظام التأمين الصحي، إلى جانب محاور أخرى ترتبط ببيئة العمل في القطاع العام.