معهد الإدارة العامة يُحدث محاور برنامج "توجيه الموظف الجديد"

وأوضح المعهد في بيان اليوم السبت، أن هذه التحديثات ركزت على التعديلات التشريعية الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بنظام إدارة الموارد البشرية، وقانون الضمان الاجتماعي، ونظام التأمين الصحي، إلى جانب محاور أخرى ترتبط ببيئة العمل في القطاع العام.
وبين أنه نفذ عددا من الجلسات بشكل وجاهي مؤقت، إلى حين الانتهاء من التعديلات ودمجها ضمن المنصة الإلكترونية، لضمان استمرارية تدريب الموظفين الجدد خلال فترة تطوير النسخة الإلكترونية من البرنامج.
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