معهد الإدارة العامة يطلق منصة التدريب الإلكترونية "LMS"

وأكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، خلال رعايته حفل الإطلاق، ضرورة توظيف التكنولوجيا في مجال تطوير القطاع العام ورفع كفاءته، مشيرا إلى ضرورة إعداد برامج منوعة وغير تقليدية تواكب تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد، بجهود معهد الإدارة العامة التي تسعى لإطلاق برامج تعزز قدرات الموظفين العاملين في مجالات الإدارة العامة والتطور والتحول الرقمي وتعزيز دور القيادات الشابة، لتحقيق رؤية الحكومة في مسارات التحديث الإداري.
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