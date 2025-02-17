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معهد الإدارة العامة يطلق منصة التدريب الإلكترونية "LMS"

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 17-02-2025 08:52 م

الوكيل الإخباري-   اطلق معهد الإدارة العامة، اليوم الاثنين، منصة التدريب الإلكترونية "LMS"والذي جاء بدعم من المنحة الإيطالية، بهدف رفع جودة الخدمات التدريبية المقدمة لموظفي القطاع العام.

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وأكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، خلال رعايته حفل الإطلاق، ضرورة توظيف التكنولوجيا في مجال تطوير القطاع العام ورفع كفاءته، مشيرا إلى ضرورة إعداد برامج منوعة وغير تقليدية تواكب تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشاد، بجهود معهد الإدارة العامة التي تسعى لإطلاق برامج تعزز قدرات الموظفين العاملين في مجالات الإدارة العامة والتطور والتحول الرقمي وتعزيز دور القيادات الشابة، لتحقيق رؤية الحكومة في مسارات التحديث الإداري.

 
gnews

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