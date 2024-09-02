معهد الإدارة العامة ينفذ أول برامج التعاون مع كلية الخدمة المدنية السنغافورية

ونُفِّذ البرنامج من خلال مركز القيادات الحكومية في المعهد، بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، في إطار بنود الاتفاقية الموقعة بين المعهد وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة، على هامش زيارة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
وثمنت مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة، جهد المدربين من الكلية السنغافورية في تأهيل المشاركين ورفع قدراتهم المعرفية، مشيرة إلى ضرورة تقييم النتائج وأخذ التغذية الراجعة بالاعتبار لغايات التطوير.
من جهتها، قالت مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام المهندسة وداد قطيشات، "إننا نتطلع من المشاركين في هذا البرنامج نقل المعرفة لزملائهم، والعمل على تطوير مؤسساتهم، والتفاعل مع المدربين وتحقيق الاستفادة المرجوة".
يشار إلى أن البرنامج يستمر 3 أيام بواقع 18 ساعة تدريبية، ويعقد من قبل مدربين وخبراء دوليين بالتعاون مع كلية الخدمة السنغافورية، حيث تم اختيار المشاركين بعد عملية فرز وتقييم للمرشحين من الدوائر.
ويستهدف البرنامج القيادات الإدارية الوسطى (المدراء) للوحدات التنظيمية المعنية بالتطوير المؤسسي في جميع الوزارات وعدد من الدوائر التي تندرج تحت القطاعات التي شملتها مكونات خطة خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.
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