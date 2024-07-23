معهد الإعلام الأردني يطلق ملتقاه الشهري لتعزيز الحوار وزيادة الوعي

الوكيل الإخباري - يطلق معهد الإعلام الأردني مبادرة جديدة تحت عنوان "الملتقى الإعلامي" تهدف إلى تعزيز الحوار، وزيادة الوعي، والتواصل بين مختلف أطراف المجتمع من أفراد وجماعات وأصحاب قضايا.

ويأتي إطلاق هذا الملتقى إيمانًا بأهمية دور معهد الإعلام الأردني في تغطية مختلف المواضيع والقضايا المتداولة والحرص على أن يكون جزءًا من نشر الوعي فيها.



الملتقى الإعلامي هو منصة نقاش وتبادل آراء تهدف إلى فتح حوار يجمع بين المختصين إعلاميًا من حيث النظرية والممارسة وغير المختصين. سيستضيف الملتقى ضيوفًا للحوار مع المهتمين بالقضايا الإعلامية المختلفة، إضافة إلى ضيوف آخرين يديرون هذا النقاش ويثرونه بالأسئلة والمداخلات.



ستتناول كل جلسة من جلسات الملتقى الشهري موضوعًا مختارًا بعناية وقضايا تهم المجتمع بشكل واسع. هذه السلسلة الدورية ستكون مفتوحة للجمهور عامة.



وتمثل هذه المبادرة فرصة كبيرة للمعهد لتعميق مشاركته مع الأفراد والتفاعل معهم.