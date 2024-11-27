معهد الإعلام يستضيف سفيرة الأردن السابقة في واشنطن

وقالت خلال الملتقى الإعلامي، الذي ينظمه معهد الإعلام الأردني شهريا، إن ما يميز الخطاب الأردني السياسي هو ثباته، والصواب في التعامل مع القضايا التي له مصلحة فيها.
وأشارت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني لديه خبرة ومصداقية لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتاج لتعامل جلالته مع الأحداث والقضايا على مدار عقود طويلة، بما يراعي المصالح الأردنية العليا.
وعرضت بوران تحليلا من واقع تجربتها وعملها الدبلوماسي للسياسة الأميركية ، مقدمة قراءة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.
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