 
الأربعاء 2024-11-27 05:49 م
 

معهد الإعلام يستضيف سفيرة الأردن السابقة في واشنطن

الدكتورة علياء بوران
الدكتورة علياء بوران
الأربعاء، 27-11-2024 05:09 م

الوكيل الإخباري-    أكدت سفيرة الأردن السابقة في واشنطن، الدكتورة علياء بوران، اليوم الأربعاء، أن الأردن ظل صامدا بفضل حكمة قيادته الهاشمية، وأثبت قدرته على التعامل مع الأزمات بحكمة.

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وقالت خلال الملتقى الإعلامي، الذي ينظمه معهد الإعلام الأردني شهريا، إن ما يميز الخطاب الأردني السياسي هو ثباته، والصواب في التعامل مع القضايا التي له مصلحة فيها.


وأشارت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني لديه خبرة ومصداقية لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتاج لتعامل جلالته مع الأحداث والقضايا على مدار عقود طويلة، بما يراعي المصالح الأردنية العليا.


وعرضت بوران تحليلا من واقع تجربتها وعملها الدبلوماسي للسياسة الأميركية ، مقدمة قراءة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

 
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