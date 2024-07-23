معهد الإعلام يطلق ملتقاه الشهري

الوكيل الإخباري- أطلق معهد الإعلام الأردني، ملتقى إعلاميا شهريا بهدف تعزيز الحوار وزيادة الوعي والتواصل بين مختلف أطراف المجتمع.



وقال المعهد اليوم الثلاثاء إن عقد هذا الملتقى يأتي تأكيداً على التزام وأهمية دور المعهد في نشر الوعي وتغطية مختلف المواضيع والقضايا المتداولة وإشراك الجميع في النقاش وتبادل الأفكار والاستماع لأصحاب الاختصاص.



وبين أن الملتقى يهدف إلى فتح حوار يجمع بين أصحاب الاختصاص والمهتمين في مختلف القضايا والمواضيع الإعلامية، ويستهدف مختلف فئات المجتمع.



ويتناول الملتقى في كل جلسة من جلساته التي تعقد آخر ثلاثاء من كل شهر، موضوعاً سنوياً يهم شرائح المجتمع كافة، ويقدم فرصة كبيرة للمعهد لتعميق مشاركته مع الأفراد والتفاعل معهم، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وفتح قنوات اتصال جديدة بين المختصين والجمهور.



ويستضيف الملتقى بمقره في جلسته الأولى مساء يوم الثلاثاء المقبل الدكتور باسم الطويسي حيث يتحدث عن قطاع غزة في الإعلام الدولي.