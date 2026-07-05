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معهد الإعلام يفتح باب القبول والتسجيل في ماجستير الصحافة

معهد الإعلام الأردني
معهد الإعلام الأردني
 
الأحد، 05-07-2026 04:05 م

الوكيل الإخباري-   أعلن معهد الإعلام الأردني، اليوم الأحد، فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج ماجستير الصحافة والإعلام الحديث للعام الأكاديمي 2026–2027، ضمن دورته الأكاديمية الجديدة.

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وأوضح المعهد، أن برنامج ماجستير الصحافة والإعلام الحديث يزود طلبته من مختلف التخصصات الأكاديمية بأساس نظري راسخ في أسس الصحافة والإعلام الحديث، إلى جانب التطبيق العملي داخل استوديوهات إذاعية وتلفزيونية تحاكي بيئة العمل الإعلامي، وتساعدهم في اكتساب مهارات متنوعة مثل إنتاج المحتوى، والصحافة الرقمية، والتفكير النقدي، والتحقق من المعلومات، إضافة إلى التدريب على مهارات الذكاء الاصطناعي وصحافة الموبايل.

 

ودعا إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد أو متابعة قنواته الرسمية للحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج وشروط القبول والتسجيل.

 
 


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