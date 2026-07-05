معهد الإعلام يفتح باب القبول والتسجيل في ماجستير الصحافة

وأوضح المعهد، أن برنامج ماجستير الصحافة والإعلام الحديث يزود طلبته من مختلف التخصصات الأكاديمية بأساس نظري راسخ في أسس الصحافة والإعلام الحديث، إلى جانب التطبيق العملي داخل استوديوهات إذاعية وتلفزيونية تحاكي بيئة العمل الإعلامي، وتساعدهم في اكتساب مهارات متنوعة مثل إنتاج المحتوى، والصحافة الرقمية، والتفكير النقدي، والتحقق من المعلومات، إضافة إلى التدريب على مهارات الذكاء الاصطناعي وصحافة الموبايل.
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