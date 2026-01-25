الأحد 2026-01-25 12:02 م

معهد الدراسات المصرفية يفتتح أكاديمية ومختبر الفنتك الأردنية رسميًا

معهد الدراسات المصرفية يفتتح أكاديمية ومختبر الفنتك الأردنية رسميًا
معهد الدراسات المصرفية يفتتح أكاديمية ومختبر الفنتك الأردنية رسميًا
 
الأحد، 25-01-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن معهد الدراسات المصرفية عن الافتتاح الرسمي لمبنى أكاديمية الفنتك الأردنية ومختبر الفنتك، الذي يأتي تطبيقًا وانسجامًا مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029.اضافة اعلان


وأكد رئيس مجلس إدارة المعهد، محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، أن إطلاق المبنى والمختبر يأتي في إطار توجه وطني متكامل يهدف إلى بناء القدرات في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار المالي، مشيرًا إلى أنهما يعدان الأولان من نوعهما محليًا وإقليميًا في هذا المجال ويشكلان ركيزة أساسية في دعم التحول الرقمي والابتكار في القطاع المالي والمصرفي.

وأشار إلى أن الأكاديمية تمثل منصة وطنية متخصصة تهدف إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وبناء وتطوير قدرات الكفاءات البشرية المستهدفة، وتعزيز ثقافة الابتكار وإعداد المواهب القادرة على قيادة التحول والابتكار المالي، بما ينسجم مع مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح الشركس أن المختبر يشكل عنصرًا محوريًا في تنفيذ البرامج التدريبية للأكاديمية، كونه مختبر تدريب تطبيقي متقدم يوفر بيئة تفاعلية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويسهم في تمكين المتدربين من تطوير حلول مالية رقمية مبتكرة، وترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز جاهزية الموارد البشرية في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار المالي.

من جانبه، أوضح مدير معهد الدراسات المصرفية الدكتور رياض الهنداوي، أنه تم إطلاق الخطة التدريبية للأكاديمية للعام 2026 تزامنًا مع الافتتاح الرسمي للمبنى والمختبر، كما أشار إلى أن الخطة التدريبية للأكاديمية لعام 2026 تركز على تقديم برامج تدريبية متخصصة ومتقدمة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، تغطي مجالات التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وتقنيات البلوك تشين، والمدفوعات الرقمية، والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء قدرات بشرية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع المالي والمصرفي.

وأضاف أن المبنى الجديد للأكاديمية يضم مختبر الفنتك وقاعات تدريب ذكية مجهزة بأحدث التقنيات، بما يوفر بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة ومحفزة على الابتكار، مشيرًا إلى أن هذه المرافق تم تصميمها خصيصًا لدعم تنفيذ البرامج التدريبية للأكاديمية، وإعداد المواهب، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتمكين المتدربين من اكتساب مهارات عملية متقدمة تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

ويأتي الإعلان عن افتتاح المبنى وإطلاق المختبر والخطة التدريبية للعام الحالي في إطار جهود معهد الدراسات المصرفية الرامية إلى المساهمة في دعم بناء اقتصاد رقمي تنافسي، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والابتكار المالي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين مباحثات مصرية أميركية تناقش تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

عشيرة المجالي تنعى المحامية زينة - تفاصيل الدفن والعزاء

نعـي فـاضل عشيرة المجالي تنعى المحامية زينة - تفاصيل الدفن والعزاء

ل

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تُدرج في 9 حقول علمية بتصنيف التايمز العالمي 2026

ههه

منوعات معجزة فوق صخرة.. إنقاذ زوجين علقا 72 ساعة وسط الفيضانات في موزمبيق

شهادتي ISO 45001 وISO 14001

أخبار محلية الوطنية للتشغيل والتدريب تحصل على شهادتي ISO 45001 وISO 14001

إلغاء آلاف الرحلات الجوية جراء العواصف الثلجية في الولايات المتحدة

عربي ودولي إلغاء آلاف الرحلات الجوية جراء العواصف الثلجية في الولايات المتحدة

ل

عربي ودولي نجل الرئيس الإيراني يدعو إلى رفع حجب الإنترنت ويحذر من عواقب استمراره

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد



 






الأكثر مشاهدة