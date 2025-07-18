معهد تدريب مهني جرش نموذج وطني في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

ومنذ تأسيسه عام 2004، استقطب المعهد نحو 6000 متدرب ومتدربة في مجالات مهنية متنوعه داخل 13 مشغلا تدريبيا تشمل التجميل، الخياطة، فنون الطهي، إدخال البيانات، والمهارات الرقمية.
وأكد مدير المعهد، المهندس محمد العتوم، أن البرامج التدريبية يتم تطويرها بناء على دراسات ميدانية لحاجات سوق العمل في المحافظة، ما ينعكس إيجابا على جودة المخرجات وكفاءة الخريجين.
ومن بين التخصصات المستحدثة مؤخرا: ميكانيك سيارات الهايبرد والمشغل الزراعي الذي يركز على تقنيات الزراعة المائية.
وأشار العتوم إلى المراكز المتقدمة مثل مركز جيراسا لفنون الطهي، وجرش للمهارات الرقمية، التابعان لمؤسسة التدريب المهني اللذان يقدمان خدمات تدريبية متقدمة تؤهل الشباب لدخول سوق العمل.
ويقدم مركز جيراسا تدريبات نوعية في مهن السياحة والضيافة، مثل مساعد الطاهي، وتجهيز الغرف الفندقية، إلى جانب برامج في الكهرباء، التجميل، والتمديدات الصحية.
وقال إن المعهد يعمل ضمن شراكات استراتيجية مع عدة جهات حكومية، من بينها وزارتي السياحة والزراعة، عبر برامج تدريبية مدعومة ومكافآت مالية للمشاركين، كما يتعاون مع الجمعيات الخيرية، ومديرية عمل جرش في تنظيم الأيام الوظيفية، بالإضافة إلى برامج مشتركة مع مديرية شباب جرش.
وبين أنه تم مؤخرا إطلاق برامج متخصصة في السيارات الهايبرد وسيتم افتتاح مشغل الحاضنات قريبا إلى جانب شراكة مع الأكاديمية الملكية لفنون الطهي ومركز النسيم لتنمية المجتمع المحلي والتي أثمرت عن تدريب 30 سيدة ضمن مبادرة "تمكين المرأة".
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